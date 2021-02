Środa Popielcowa 2021. Co z nałożeniem popiołu w okresie koronawirusa?

Środa Popielcowa 2021 wypada 17 lutego. Popielec w kalendarzu katolickim jest pierwszym dniem Wielkiego Postu. Msza w Środę Popielcową nie jest obowiązkowa, więc wierni w tym dniu nie muszą iść do kościoła. Środa Popielcowa nie jest dniem wolnym od pracy.

Środa Popielcowa 2021

Kapłan po odmówieniu modlitwy błogosławieństwa popiołu i po pokropieniu go w milczeniu wodą święconą zwróci się do wiernych i wypowie formułę: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" lub "Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz".

Następnie ksiądz wyciera ręce i nakłada maseczkę ochronną na nos i usta. Potem nakłada popiół na tych, którzy do niego podchodzą, albo - stosownie do okoliczności - sam podchodzi do tych, którzy stoją na swoich miejscach. Później kapłan bierze popiół i posypuje głowę każdego, nic nie mówiąc.