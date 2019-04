Sri Lanka. Zamknięto lotnisko w Kolombo, znaleziono bombę

Sri Lanka. Niedaleko międzynarodowego lotniska w Kolombo znaleziono bombę. Służby zdetonowały ładunek, a port lotniczy został zamknięty. Wcześniej w kraju doszło do serii zamachów. Zginęło ponad 200 osób.

Przypomnijmy: w niedzielę w Sri Lance doszło do serii zamachów. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła już do co najmniej 215 osób. Na razie nie ma oficjalnej informacji czy wśród rannych lub zabitych są Polacy.