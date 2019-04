Sri Lanka. Wstrząsająca relacja Polaka z Katunayake

"Właśnie dowiedziałem się o ósmym wybuchu. Ofiar śmiertelnych jest już około 200, a liczba ta ciągle rośnie. Wokół kościołów leżą resztki rozczłonkowanych ciał. Sytuacja wygląda bardzo poważnie" - donosi Wirtualnej Polsce David z Katunayake na Sri Lance.

Sri Lanka. Coraz więcej ofiar

Rano w trzech kościołach i trzech pięciogwiazdkowych hotelach doszło jednocześnie do sześciu eksplozji, a przed południem miały miejsce kolejne dwie. Łącznie zginęło co najmniej 185 osób, a 470 zostało rannych. Bilans ofiar ciągle rośnie. Są wśród nich zagraniczni turyści.

Przyczyny tragedii na razie nie są znane. Póki co żadne ugrupowanie nie przyznało się do przeprowadzenia ataków. Rozmówca AP powiedział jednak, że prawdopodobnie co najmniej dwie z eksplozji były dziełem zamachowców samobójców.