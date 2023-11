Spytano go o wypowiedzi Wiplera. Bosak zareagował stanowczo

Poseł Konfederacji Przemysław Wipler udzielił ostatnio kilku wywiadów, w których deklarował poglądy mocno odbiegające od linii jego partii. Poparł m. in. wprowadzenie związków jednopłciowych. - Pan zaprosi Przemysława Wiplera, to on powie, o co chodzi. To jest po prostu zwyczajnie nieprawda - zapewniał Krzysztof Bosak w programie "Tłit". Stwierdził, że cała sytuacja wynika z tego, że wypowiedzi polityka Konfederacji zostały "zmanipulowane przez media".

Rozwiń