Spuścisz nogę z gazu? Nowe ograniczenia z UE

Marek Konkolewski odniósł się do propozycji polityków europejskich, którzy chcą, aby w miastach wprowadzić ograniczenie do 30 km/h, a nie jak jest aktualnie 50 km/h. - Jeżeli taki przepis zostałby wprowadzony, jako obowiązek wynikający z ustawy prawa o ruchu drogowym, to spotkałby się z wielkimi kontrowersjami, oburzeniem i oporem materii - powiedział w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski były policjant i specjalista ds. ruchu drogowego. Według gościa WP taki przepis byłby skuteczny. - Proszę zauważyć, że w Gdyni 10 proc. wszystkich miejskich ulic jest objętych strefą tempo 30 km/h - zauważył ekspert i dodał, że kierowcy jeżdżą zdecydowanie wolniej i z tego rozwiązania zadowolona jest lokalna społeczność.