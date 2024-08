Sprawozdanie PiS odrzucone. "Polityczna ustawka"

"Polityczna ustawka", "powinni wszystkie pieniądze zabrać", "muszą być rozliczeni" - usłyszał reporter Wirtualnej Polski Jakub Bujnik od mieszkańców Warszawy po decyzji Państwowej Komisji Wyborczej. W czwartek Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała o odrzuceniu sprawozdania finansowego PiS z zeszłorocznych wyborów parlamentarnych. W przyszłym miesiącu ma zapaść kolejna decyzja ws. rocznego sprawozdania finansowego i subwencji. Przedstawiciele PiS mówią o marginalizowaniu opozycji i zapowiadają skargę do SN. Według PKW poparte dowodami nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy na kampanię PiS w wyborach parlamentarnych z 2023 r. dotyczyły 3,6 mln zł. - Wie pan, co to jest? Kur***wo. Nic więcej - usłyszeliśmy na ulicach Warszawy. Niektórzy zapowiadają też, że zamierzają wesprzeć PiS w trwającej zbiórce funduszy. Prezes Jarosław Kaczyński zapewnił w piątek, że PiS będzie walczyło z decyzją PKW o odrzuceniu sprawozdania finansowego, ale potrzebuje pomocy finansowej ze strony społeczeństwa. Zaapelował do wszystkich wyborców PiS o przekazanie na konto jego partii nawet najmniejszych kwot pieniężnych.

