"Sprawdzamy Wybory". Koniec z przywilejami? Kaczyński chce zabrać się za posłów

Trwa kampania wyborcza, a to oznacza jedno: powraca sprawa zniesienia immunitetów posłów i senatorów. Temat nośny i właściwie podnoszony przed każdymi wyborami od wielu lat. Tym razem wywołał go Jarosław Kaczyński. Zrobił to niespełna miesiąc po tym, jak Sejm większością głosów odrzucił wniosek o uchylenie immunitetu właśnie jemu i niemal rok po tym, jak PiS złożyło w Sejmie projekty zmian m.in. w konstytucji ws. zniesienia immunitetu formalnego. Wkrótce te projekty trafią do kosza. - Immunitet to jest taki temat, który zawsze rozpala emocje. Wystarczy obywatelom powiedzieć, że immunitet to jest ochrona oszustów, złodziei, ludzi, którzy łamią prawo. To jest bardzo łatwa pożywka dla działań populistycznych - zauważa dr hab. Sebastian Kozłowski, socjolog polityki z UW. Czy politycy powinni mieć immunitety? Czy ich nadużywają? O tym w kolejnym odcinku programu "Sprawdzamy Wybory".