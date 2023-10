"Sprawdzamy Wybory". Koniec z Bizancjum w TVP. Wiadomo, co politycy zrobią z mediami publicznymi po wyborach

Podczas gdy cała Polska żyje debatą wyborczą, którą organizuje TVP, my pytamy, czy i jak zmienią się media publiczne po wyborach. - Słowa Marka Suskiego, że te media są jedynym źródłem prawdy są nie tylko nieprawdziwe, ale również bezczelne. One mijają się z rzeczywistością. Tam następuje cały szereg manipulacji i dezinformacji, jak również propagandy - ocenia dr dr Krzysztof Grzegorzewski, medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego. Partii rządzącej taki stan mediów publicznych się podoba, dlatego - jeśli PiS wygra wybory - o zmianach w tym zakresie można zapomnieć. Inny pomysł na TVP i Polskie Radio ma opozycja. Od lewa do prawa słychać głosy o radykalnym odpolitycznieniu i odpartyjnieniu TVP. Jakie konkretnie pomysły mają partie polityczne w tym zakresie? O tym w najnowszym odcinku "Sprawdzamy Wybory".

