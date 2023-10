"Sprawdzamy Wybory". Cała prawda o systemie wyborczym w Polsce. Ekspert odsłania karty

15 października w wyborach parlamentarnych Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów, którzy przez najbliższe 4 lata reprezentować będą wyborców ze swoich okręgów w Sejmie i w Senacie. Wraz z wyborami parlamentarnymi odbędzie się w Polsce referendum. Jak działa system wyborczy w Polsce? Którzy kandydaci z list i dlaczego wejdą do parlamentu? Co odróżnia wybory do Sejmu od tych do Senatu? Kto będzie wiedział o tym, że odmówiliśmy udziału w referendum? Na te wszystkie i inne pytanie odpowiedź znajdziecie w najnowszym odcinku "Sprawdzamy Wybory".

