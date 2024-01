Sprawdzają umowy TVP. "Nieprawidłowości może być wiele"

- Jeśli uznać, że umowa cywilnoprawna była zasadna, ale powinna być umową o pracę, to wtedy należy rozliczyć dochody wedle progresywnej skali podatkowej, a to oznacza znacząco wyższy podatek PIT. Co więcej, w grę wchodzi tu także tzw. danina solidarnościowa, czyli 4 proc. dodatkowego podatku od kwoty ponad 1 mln zł rocznie. A jak wynika z doniesień medialnych, o takich kwotach przecież mówimy. Tak więc potencjalnych nieprawidłowości może tu być wiele - powiedział prawnik w rozmowie z "Wyborczą".