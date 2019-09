Sprawdź, na kogo zagłosować. Latarnik Wyborczy w Wirtualnej Polsce

Nikt ci tyle nie da, ile obiecają przedstawiciele partii politycznych tuż przed najważniejszymi wyborami w kraju. Centrum Edukacji Obywatelskiej i Wirtualna Polska mówią "sprawdzam". I dajemy internautom narzędzie do zweryfikowania, czy poglądy partii politycznych, zgadzają się z ich przekonaniami. Latarnik Wyborczy czas start!

Polityka, zwłaszcza w okresie kampanijnym , to przede wszystkim emocje. A politycy oczywiście to wykorzystują - bo emocje są trudno weryfikowalne oraz trudno je wycenić. I o ile sfera emocjonalna jest bardzo ważna, o tyle przy wyborze partii, która będzie decydowała o przyszłości naszego kraju, warto oddzielić uczucia od faktów.

Znaj program swojego faworyta

Programy wyborcze partii - długie dokumenty napisane niezrozumiałym językiem. W teorii wypadałoby, żeby każdy obywatel się z nimi zapoznał. W praktyce - sięga po nie garstka politycznych zapaleńców. A w nich znajdują się przecież plany, szczegóły działań, możliwe zmiany legislacyjne, które dana partia chciałaby wprowadzić, jeśli dostanie od wyborców mandat do sprawowania władzy.

Właśnie po to, by wyborcy nie musieli samodzielnie kartkować wszystkich programów partyjnych, a jednocześnie, żeby móc zagłosować z pełną świadomością tego, co dana partia chce nam zaoferować, specjaliści z Centrum Edukacji Obywatelskiej stworzyli Latarnika Wyborczego.