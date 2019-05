Latarnik wyborczy w Wirtualnej Polsce. Nie wiesz, na kogo głosować? Zrób ten test

Wirtualna Polska jest w tym roku wyłącznym internetowym partnerem Latarnika Wyborczego. Narzędzia przygotowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i uczelni SWPS oraz UW. Latarnik to prosty test, który ma nam pomóc w wyborze partii, której program jest najbliższy naszym przekonaniom.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 już za tydzień 26 maja. Jednak kwestie europejskie, poglądy na kierunki rozwoju wspólnoty, najmocniejsze frakcje polityczne w europarlamencie nie zdominowały w ostatnim czasie debaty publicznej. Polityka żywi się głównie emocjami i to emocje wyborców decydują, kto te wybory wygra. Wiadomo jednak, że nie zawsze są to najlepsi doradcy. Dlatego w tym roku Wirtualna Polska nawiązała współpracę z Centrum Edukacji Obywatelskiej i od dzisiaj, na naszych stronach możecie przeprowadzić Latarnika Wyborczego. Prosty test, który podpowie program, której partii jest najbliższy poglądom i przekonaniom naszych użytkowników. O tym, czym jest to narzędzie i jak powstaje rozmawiam z prezesem zarządu CEO Jędrzejem Witkowskim.