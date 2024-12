Sprawa Ziobry. Sąd: "Nie może oczekiwać wyjątkowego traktowania"

W sprawie dotyczącej Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, doszło do ponownego losowania sędziego. Jak wyjaśniła rzeczniczka Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Ewa Leszczyńska-Furtak, wniosek pierwotnie trafił do sekcji zażaleniowo-wnioskowej, co było błędem, ponieważ sędziowie tej sekcji nie zajmują się sprawami tej kategorii.