Sprawa Wąsika i Kamińskiego. Dziś do SN trafią pisma

- Ponieważ nie mamy pewności i zaufania co do prawidłowości działania ze strony marszałka Sejmu, to odwołania do wygaszenia mandatu składamy zarówno do jednego, jak i drugiego organu, czyli Sądu Najwyższego oraz marszałka - powiedział mec. Michał Zuchmantowicz, obrońca Kamińskiego, cytowany przez TVN24.