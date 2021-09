Sprawa TVN obciąży PiS? "Osobista krucjata prezesa Kaczyńskiego"

W środę Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedłużyła koncesję dla stacji TVN24. Wniosek w tej sprawie rozpatrywano aż 19 miesięcy. Poza udzieleniem koncesji członkowie Rady przyjęli również uchwałę "w sprawie podjęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizji w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego". Czy udzielenie koncesji dla amerykańskiej stacji było próbą odwrócenia uwagi od innych tematów politycznych? - Myślę, że to nie była próba odwrócenia uwagi od czegokolwiek, a już na pewno od podwyżek podatków, czy generalnie inflacji. Od tego się nie da czymś takim odwrócić uwagi. Prezes Kaczyński postanowił przetestować, czy a nuż się akurat uda to przeforsować , po czym skala oporu okazała się jednak zbyt duża i nastąpiło cofnięcie się - powiedział w programie "Newsroom" WP prof. Antoni Dudek. Ekspert dodał, że "mieliśmy do czynienia z osobistą krucjatą Kaczyńskiego, która się skończyła porażką".