Sprawa Stefana Niesiołowskiego: wniosek ws. uchylenia immunitetu już w komisji

Wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu posłowi Stefanowi Niesiołowskiemu trafił już do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Na razie nie wiadomo, kiedy zajmą się nim posłowie.



Prokuratura ma zamiar przedstawić posłowi zarzuty popełnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym. Zdaniem śledczych, zebrane dowody wskazują, że "Stefan Niesiołowski w związku ze sprawowaną funkcją posła w okresie od stycznia 2013 r. do końca 2015 r. wielokrotnie przyjmował korzyści osobiste w postaci usług seksualnych, w zamian za działania na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów".

- To, co robią Centralne Biuro Antykorupcyjne i prokuratura, to wyjątkowa nikczemność. Oni to spreparowali - stwierdził poseł w rozmowie z "Super Expressem".