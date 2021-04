Sprawa Sławomira Nowaka. Polityk PO stawia mocną tezę i uderza w prokuraturę

Sławomir Nowak w poniedziałek po dziewięciu miesiącach opuścił areszt. W sprawie zatrzymania byłego ministra głos zabrał Marcin Kierwiński z PO. Polityk mocno wypowiedział się na temat prokuratury Zbigniewa Ziobry. Postawił też pewną tezę.

- Dziewięć miesięcy politycznego aresztu i brak oskarżenia prokuratury oznacza, że ta instytucja nie działała. Dziewięć miesięcy to wystarczający czas, by postawić zarzuty - zaznaczył Marcin Kierwiński w RMF FM pytany o sprawę Sławomira Nowaka.

- Nie mam wątpliwości, że toczy się tu gra polityczna. Nie jest tajemnicą, że gdy sprawa jest potencjalnie wątpliwa prawnie ws. polityka PiS, to ta prokuratura nie działa - mówił sekretarz generalny PO.

Jak dodał, "każda osoba, która nie działa zgodnie z prawem, będzie za to odpowiadać". - Jeżeli po latach okaże się, że były śledztwa zamiatane pod dywan, że prokurator generalny brał w tym udział, to takie osoby będą pociągnięte do odpowiedzialności. Ja dziś stawiam tezę, że prokuratura pana Ziobry działa politycznie - dodał Marcin Kierwiński.

W programie padło też pytanie o liczbę podpisów pod likwidacją TVP Info. - Decyzja marszałek Witek została nam dostarczona dopiero w zeszły piątek. Mamy teraz trzy miesiące na zebranie około 90 tys. podpisów - powiedział polityk PO.

Jak zaznaczył, każda tego typu zbiórka, to czas na spotkanie z wyborcami. - My tę akcję, mimo mrozów, rozpoczęliśmy na ulicach. Nie wydaje mi się, żeby był problem ze zbiórką tych podpisów - tłumaczył Kierwiński.

Sekretarz generalny PO mówił też o zwlekaniu z nadaniem jednej z warszawskich ulic imienia Lecha Kaczyńskiego. -To decyzja radnych Warszawy. Prezydent Trzaskowski rozmawiał o tym z radnymi. W tej sprawie jest tworzona taka atmosfera, że to są decyzje polityczne - mówił.

- Pragnę przypomnieć, że to radni PO wnioskowali, aby śp. prezydent Kaczyński był honorowym obywatelem miasta stołecznego Warszawy. PO robiła to, co mogła, aby docenić zasługi Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta Warszawy, choć ja uważam, że tych zasług wielu nie miał - dodał polityk.

W temacie prezydenta Kaczyńskiego pojawiło się także pytanie o katastrofę smoleńską. - Pięć lat działania podkomisji pana Macierewicza i jakiś filmik, to trochę za mało na 20 milionów złotych. W normalnym demokratycznym państwem takimi sprawami zajmuje się prokuratura. Ja nie mam wątpliwości, że działanie Antoniego Macierewicza jest szkodliwe - podkreślił Marcin Kierwiński.

W programie padło też pytanie o ruch Rafała Trzaskowskiego. - Tak, istnieje, bo mówił o tym Rafał Trzaskowski. Siłą tego ruchu miały być spotkania. Jak wiemy, mamy pandemię i te spotkania są utrudnione - powiedział Kierwiński.

W kontekście Warszawy polityk PO został zapytany również o podwyżkę cen wywozu śmieci. - Nie dostałem jeszcze rozliczenia, ale te podwyżki są znaczące. Bardzo boleję, że to się dzieje, ale warto powiedzieć o tym, kto za to odpowiada. To Prawo i Sprawiedliwość stworzyło złe prawo. Jako szef warszawskiej Platformy deklaruję, że zrobimy wszystko, by w miarę możliwości te podwyżki zmniejszać - tłumaczył polityk.

- Ja bardzo boleję nad tym, że te podwyżki muszą być wdrażane przez samorządy. Nie można porównywać wszystkich miast ze sobą. Warszawa jest tym największym ośrodkiem. To kolejny podatek nałożony na Polaków przez ten rząd - dodał sekretarz generalny PO.

W programie padło też pytanie o ewentualne przyspieszone wybory parlamentarne. - My jesteśmy gotowi, zawsze jesteśmy. Jeżeli Jarosław Kaczyński złoży taki wniosek, to mogę obiecać, że zrobimy wszystko, by skrócić rządy Prawa i Sprawiedliwości - podkreślił Marcin Kierwiński.

- Już dziś mamy sytuację, w której Jarosław Kaczyński nie jest pewny, czy może poddać pod głosowanie ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Jeżeli jakakolwiek forma porozumienia z Jarosławem Gowinem miałaby pomóc w odsunięciu PiS-u od władzy, to jest to tego warte - zaznaczył polityk pytany o ewentualny sojusz z Porozumieniem.