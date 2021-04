Sprawa Sławomira Nowaka. Marcin Kierwiński uderza w Zbigniewa Ziobrę

- Jeżeli po 9 miesiącach od zatrzymania prokuratura nie potrafi postawić zarzutów, to znaczy, że prokuratura działa źle albo działa na rozkaz polityczny - mówił w programie "Tłit" Marcin Kierwiński (PO), komentując sprawę Sławomira Nowaka. - Uważam, że prokuratura działa na zlecenie zarówno Ziobry, jak i Kaczyńskiego.(…) Wszyscy oglądaliśmy wzmożenie konferencyjne Ziobry. To pokazuje na czysto polityczną intencję tej sprawy - kontynuował. - Przestrzegaliśmy przed tym. Prokurator generalny Ziobro, prokurator generalny - szef partii, prokurator generalny - człowiek, który został skompromitowany, kiedy pierwszy raz pełnił tę funkcję, to droga do Białorusi w Polsce - podsumował Kierwiński.

Rozwiń