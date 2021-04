Sprawa Sławomira Nowaka. Gorzki komentarz Michała Wosia. Padło nazwisko Mateusza Morawieckiego

"Nowak i Tusk śmieją nam się w twarz. Kasta III RP ma się dobrze" - napisał poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski po opuszczeniu aresztu przez Sławomira Nowaka. Jego słowa komentował w programie "Tłit" wiceminister sprawiedliwości z ramienia tego ugrupowania Michał Woś. - Zatrzymanie reformy wymiaru sprawiedliwości w połowie było błędną decyzją (...). Szuflady w ministerstwie sprawiedliwości są pełne ustaw. Jesteśmy w każdym momencie gotowi do radykalnej reformy wymiaru sprawiedliwości i oczekujemy tego, że jak najszybciej będzie można tę reformę zrealizować - oznajmił Woś. Pytany o powody zatrzymania reformy wskazał, że "pan premier dostał misję poprawy relacji z UE i tę misję realizuje z takim efektem, jaki mamy". Woś odniósł się również do wpisu wiceszefa MSZ Pawła Jabłońskiego, który stwierdził: "Trudno zrozumieć, dlaczego w tak ważnej sprawie przez ponad rok (...) nie dało się przeprowadzić wszystkich czynności dowodowych, przesłuchać świadków, zabezpieczyć dowodów, zamknąć śledztwa i napisać aktu oskarżenia". - Jestem zdumiony komentarzem pana ministra Jabłońskiego. Pan minister nie jest prokuratorem, nie ma dostępu do akt śledztw, nie wie, co prokuratura zrobiła. Stawianie tez, że nie przesłuchała świadków, nie wykonała czynności, jest śmieszne. To nieprawda (...). Pan Jabłoński się w sposób daleko idący myli - powiedział Woś.

