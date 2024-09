Sprawa rosyjskiego szpiega. Poseł Kukiz '15: To zdumiewające

Rosyjski szpieg Paweł Rubcow, zanim został wydany Rosji, otrzymał pełen dostęp do materiałów polskiego śledztwa, w tym tajnych, choć prokuratura mogła mu odmówić z powodu "ochrony interesów państwa" - ustaliła "Rzeczpospolita". O sprawę tę został zapytany w programie "Tłit" poseł Kukiz '15 Marek Jakubiak. - To zdumiewające. To działanie na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej - odparł Jakubiak. Przyznał jednak, że osoby, które usłyszały zarzuty, mają prawo wglądu do akt śledztwa. - "Rzeczpospolita" powinna się też zainteresować tym, dlaczego po 15 października (po wyborach parlamentarnych w 2023 r. - przyp. red.) zwolniono z więzień dwadzieścia parę osób, podejrzanych o współpracę z wywiadem rosyjskim. Czy to oznacza, że teraz już możemy współpracować z Rosją? - dodał. - Zaczyna mnie to martwić, dlatego że rząd Donalda Tuska był skłonny do współpracy z Putinem i chciał pilnować, żeby "nikt piachu w tryby polsko-rosyjskie nie sypał". Więc myślę, że coś się tutaj dzieje. Myślę, że Niemcy nie odpuścili sobie współpracy niemiecko-rosyjskiej, a zatem i rząd Polski będzie chciał współpracować z rządem rosyjskim - stwierdził poseł Kukiz '15. - Czy pana zdaniem, w związku ze sprawą Pawła Rubcowa, jak sugerują niektórzy politycy PiS, Prokurator Krajowy powinien podać się do dymisji? Czy inni prokuratorzy prowadzący tę sprawę, powinni ponieść konsekwencje? - dopytywał prowadzący program Michał Wróblewski. - Prokurator Krajowy to już kilka razy powinien podać się do dymisji - odparł Jakubiak. - Choćby z tego powodu, że jest nadal senatorem, a nie powinien być - dodał poseł Kukiz '15, najwyraźniej myląc Prokuratora Krajowego Dariusza Korneluka z ministrem sprawiedliwości, Prokuratorem Generalnym Adamem Bodnarem. - Myślę, że tutaj pan Bodnar, który kiedyś w większości społeczeństwa miał dobrą opinię jako Rzecznik Praw Obywatelskich, przekracza wszelkie granice. Powiem, że jeżeli chodzi przeszukanie u Bąkiewicza, to on sam podejmował decyzję. To nie jest tak, że władza jest dana raz na zawsze. Ja przestrzegam wszystkich, PiS też to mówiłem, że budowanie prawa pod siebie niczego dobrego nie przynosi - ocenił poseł Marek Jakubiak.