Sprawa Polski. PE szykuje bezprecedensowy pozew. Polityk PiS grzmi: to absurd!

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli oświadczył w środę, że zwrócił się do służb prawnych PE o przygotowanie pozwu przeciwko Komisji Europejskiej. Powodem ma być niestosowanie przez nią rozporządzenia ws. mechanizmu warunkowości w budżecie UE. Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister infrastruktury Marcin Horała (PiS). - Jest to absurd. Jest to, mówiąc krótko, absurd. Absurd podwójny - absurd zarówno materialny, jak i proceduralny - stwierdził Horała. - Aspekt materialny jest taki, że w Polsce nie dochodzi do naruszenia praworządności. Ale ważniejszy jest aspekt proceduralny - podkreślił. Przypomnijmy, do uruchomienia mechanizmu warunkowości Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską już w lipcu. Wyraźnie zaznaczono wówczas, że jeśli KE nie podejmie stosownych działań, to może zostać pozwana za bezczynność, a sprawa trafi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.