Sprawa operatora TVN poszła w świat. The New York Times pisze o akcji ABW

Opiniotwórczy amerykański dziennik martwi się o stan wolności mediów w Polsce. Podkreśla, że amerykański nadawca w Polsce (czyli TVN) jest zastraszany przez polskie władze. Czego dowodem jest sprawa Piotra Wacowskiego.

The New York Times raczej rzadko wspomina o Polsce. Ostatnio dość oszczędnie w słowach zrelacjonował wybory. W USA wolnośc mediów jest jednak szczególnie cenioną wartością, dlatego trudno dziwić się zainteresowaniu. Ponadto amerykańskim czytelnikom sprawa TVN przedstawiana jest jako kłopoty amerykańskiego nadawcy w Polsce. Stacja należy do amerykańskiego koncernu Discovery Inc.