Prokuratura Krajowa odwołuje przesłuchanie operatora TVN. "Stawianie zarzutów przedwczesne"

Prokuratura Krajowa poinformowała dziś, że jest za wcześnie, by stawiać Piotrowi Wacowskiemu jakiekolwiek zarzuty. Odwołała przesłuchanie operatora telewizji TVN.

PK zdecydowała jednocześnie o przekazaniu tej sprawy do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, która "prowadzi postępowanie w sprawie podżegania do zorganizowania spotkania ku czci Hitlera poprzez przekazanie jego organizatorowi kwoty 20 tysięcy złotych".

"Zbadanie obu kwestii przez tę samą prokuraturę jest istotne z punktu widzenia celu śledztwa. Ma służyć pogłębionej analizie i wyjaśnić, czy doszło do przestępstwa podżegania do propagowania nazizmu oraz kto ewentualnie je popełnił, przekazując organizatorom spotkania pieniądze. Jednocześnie ma służyć ustaleniu rzeczywistej roli stacji TVN w tym zdarzeniu" - podsumowała Prokuratura Krajowa.

Sprawa dotyczy Piotra Wacowskiego, operatora "Superwizjera" TVN. Jest on jednym z autorów reportażu "Polscy neonaziści". Materiał ukazuje kulisy działalności stowarzyszenia "Duma i Nowoczesność" oraz związanych z nimi zwolenników ideologii Adolfa Hitlera. W listopadzie portal wpolityce.pl opublikował zdjęcia Wacowskiego wykonującego gest pozdrowienia nazistowskiego.

Mimo że była to prowokacja dziennikarska, Wacowski jest podejrzewany o propagowanie nazizmu, za co grozi do dwóch lat więzienia. W piątek jego dom odwiedzili funkcjonariusze ABW z informacją, że 29 listopada ma się stawić na przesłuchanie w charakterze podejrzanego.