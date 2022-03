Sprawa MiG-ów nie jest przesądzona. Kongres naciska na administrację Bidena

W samym rządzie też ma panować dwugłos ws. przekazania polskich MiG-ów Ukrainie. Odmienne zdania mają mieć sekretarz obrony Lloyd Austin i sekretarz stanu Antony Blinken. - Widać, że czołowe postaci rządu nie są w tej sprawie jednomyślne. Nie wiem, kto jest temu przeciwny, ale to powód do wstydu. To zadanie dla prezydenta Bidena, by wstać, uderzyć pięścią i ich zjednoczyć. Naprawdę musimy to zrobić. To sprawa życia i śmierci - powiedział senator Jim Risch, zajmujący się wśród republikanów polityką zagraniczną.