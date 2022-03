Rakiety Iskander w Ukrainie. Broń, przed którą drżą cywile

Rosyjska armia korzysta również z pocisków manewrujących. Czym różnią się od pocisków balistycznych? Mogą być wystrzeliwane z morza, samolotów czy wyrzutni naziemnych, co pozwala na przeprowadzenie ataku równocześnie z kilku stron. Pociski lecą z o wiele mniejszą prędkością, na niższych wysokościach (do około 100 m), są trudne do namierzenia, jednak ukraińskim wojskom udaje się zestrzeliwać część Iskanderów. Iskander-K 9M728 to pocisk manewrujący o zasięgu do 500 km, którego używają w Ukrainie rosyjskie siły zbrojne.