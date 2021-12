Sprawa Mejzy. "Jest kilka bardzo ważnych pytań"

Czy sprawa Łukasza Mejzy to problem dla obozu rządzącego? - Myślę, że wyborcy jakoś się temu przyglądają, także wyborcy PiS, także politycy PiS i także z pewnym zdumieniem. Sądzę, że PiS ma wewnętrzne sondaże i tę sprawę pilotuje (...). Pewnie z ich punktu widzenia jest nadzieja, że uda się to jakoś przeczekać - mówił prof. Sławomir Sowiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w programie "Newsroom" WP. - Abstrahując od zarzutów, które państwo postawili, jest kilka innych bardzo ważnych pytań - jak są weryfikowani politycy, którzy zostają ważnymi urzędnikami państwowymi? To pytanie już się raz pojawiło przy okazji nominacji prezesa Banasia. Inne bardzo ważne pytanie - o sposób odbudowy koalicji, który zaproponował prezes Kaczyński w sierpniu, czyli zastąpienie zwartego środowiska Jarosława Gowina formułą pospolitego ruszenia, skrzyknięcia kilku polityków, których nie wiadomo czy łączą poglądy, ale łączą ambicje, łączą stanowiska, łączą interesy. Widzimy wyraźnie, że w ten sposób nie da się uprawiać polityki, nie da się rządzić - kontynuował Sowiński. W jego ocenie "dobry moment na ewentualne przyspieszone wybory minął". - W tej chwili PiS będzie pogrążał się w coraz większych problemach - stwierdził ekspert.