Sprawa Marka Falenty. "Nie będzie ułaskawienia"

Jak informuje RMF FM, sąd pozostawił prośbę o łaskę dla Marka Falenty bez rozpoznania. Ma to oznaczać, że mężczyzna odpowie ws. afery podsłuchowej.

Kancelaria Prezydenta miała wręcz pretensje do części mediów, że stosując skróty myślowe, "dezinformowali" o rzekomo rychłym ułaskawieniu Falenty. – Starali się wraz z politykami opozycji wytworzyć wrażenie, że "Duda ułaskawia przestępcę". To absolutna bzdura – mówiono nam w Pałacu.

Marek Falenta na 2,5 roku do więzienia?

Wniosek o ułaskawienie Falenty złożyła do Kancelarii Prezydenta córka biznesmena. Miał on tam wpłynąć 19 stycznia. Andrzej Duda przesłał go do prokuratury w marcu, zanim odnaleziono i schwytano Falentę w Hiszpanii. Więcej o sprawie pisaliśmy TUTAJ.