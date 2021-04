Sprawa Magdaleny Żuk. Przekazano Polsce niepełne dane? Nowe fakty

Nadal nie udało się jednoznacznie stwierdzić, co było przyczyną śmierci Magdaleny Żuk. Strona polska bardzo długo czekała na protokół z sekcji zwłok młodej Polki. Został on przekazany dopiero we wrześniu 2020 roku, czyli trzy i pół roku po śmierci Magdaleny Żuk.

Magdalena Żuk poleciała na wakacje, już nie wróciła

Przypomnijmy, że Magdalena Żuk poleciała sama na wakacje do Egiptu 25 kwietnia 2017. Niedługo potem poinformowano o jej śmierci. W kurorcie dziewczyna miała zacząć dziwnie się zachowywać. Została przewieziona do szpitala, gdzie nie chciała się poddać badaniom. Wróciła do hotelu, została wymeldowana przez rezydenta. Ten odwiózł ją na lotnisko, ale ze względu na stan zdrowia Magdaleny nie wpuszczono jej do samolotu. Wtedy nagrano opublikowaną w internecie rozmowę, na której widać, że dziewczyna nie chce odpowiadać na pytania swojego chłopaka Markusa.