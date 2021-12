Sprawa "lex TVN". Wałęsa spiął się z Kolendą-Zaleską

Mimo protestu parlamentarzystów i informacji ze strony członka Biura Analiz Sejmowych o możliwych nieprawidłowościach co do formy zwołania posiedzenia, przewodniczący komisji zdecydował o procedowaniu, co w konsekwencji doprowadziło do głosowania, na którym zarekomendowano odrzucenie senackiego weta ws. "lex TVN".