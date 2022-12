"Sprawa KPO przesądzona". Biedroń: informacje z pierwszej ręki

Czy są szanse, aby polski rząd ma szanse uzyskać pieniądze z KPO? - To się prawdopodobnie już nie uda - powiedział w programie "Tłit" Robert Biedroń, europoseł i współprzewodniczący Nowej Lewicy, powołując się na informacje "z pierwszej ręki" z biur komisarzy unijnych. Biedroń dodał, że będzie to pierwszy rząd, który straci pieniądze z UE. - Nie ma żadnych postępów w negocjacjach. Nie ma szans, żeby te pieniądze zostały zakontraktowane - powtórzył Biedroń. - To jest straszne - komentował I zastanawiał się, jak premier Mateusz Morawiecki chce zakontraktować środki z KPO w przyszłości. - To są kolejne kłamstwa pana premiera. Muszą być najpierw ustalenia, co do przełożenia kontraktowania, w przeciwnym razie te środki przepadają - stwierdził. Jego zdaniem politycy PO również nie powinni mówić, że po ewentualnej wygranej w wyborach odblokują natychmiast środki unijne, bo - jak uważa - potrwać to może kilka miesięcy. - Jeśli jest to kwestia utrzymania koalicji przez Zbigniewa Ziobrę, to jest to zdrada stanu - mówił również Robert Biedroń. Więcej w materiale wideo.