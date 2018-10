Sprawa dwulatka zamkniętego w pralce. Sąd ograniczył prawa rodzicielskie matce

Sąd w Radomiu zdecydował się ograniczyć prawa rodzicielskie matce dwuletniego Kacpra. Nadzór kuratora nad Żanetą D. będzie obowiązywał do czasu, aż jej syn osiągnie pełnoletniość. Chłopiec został zamknięty w pralce, a film z wydarzenia trafił do internetu.

Radomski sąd przychylił się do wniosku pracowników opieki społecznej i zdecydował o ograniczeniu praw rodzicielskich matce. Mimo prawidłowych relacji Żanety D. i dziecka nad rodziną nadzór sprawował będzie kurator. - Matka pracuje, prawidłowo zajmuje się synem, a także zapewnia dobre warunki w mieszkaniu. Nie ma niebezpieczeństwa dla interesu dziecka, dlatego sąd zdecydował się na ograniczenie w postaci wizyt kuratora - powiedział rzecznik Sądu Arkadiusz Guza, cytowany przez portal rdc.pl.

Prawa rodzicielskie będą ograniczone do czasu, aż dwulatek osiągnie pełnoletniość, chyba że strony wniosą o zmianę tej decyzji. Wyrok jest nieprawomocny. Dyrekcja Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu wyrażała obawy, co do "kompetencji wychowawczych i dojrzałości emocjonalnej matki Kacpra".