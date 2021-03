Czy kierownictwo PiS rozważa dymisję Daniela Obajtka?

Dodaje: - Obserwujemy to, co się dzieje i mamy wrażenie, że to naciągane historie albo fakty podawane w sensacyjnym sosie. Daniel Obajtek zwrócił się o autolustrację do CBA. Sam się obroni, bo ma argumenty. Jeżeli ktoś łamie prawo, nie ma dla niego taryfy ulgowej, to podstawowa zasada Prawa i Sprawiedliwości - ale tutaj poza nagonką nic nie ma. Do tego trudno nie widzieć kontekstu, jakim są np. inwestycje Orlenu czy fuzja z Lotosem. A już historia z uderzeniem w syna Beaty Szydło, Bogu ducha winnego, w zasadzie dlatego, że jego matka pełniła funkcję premiera, poza swoim wymiarem moralnym, pokazuje desperację drugiej strony – mówi Radosław Fogiel.