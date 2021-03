NEWS WP. Jarosław Kaczyński zaszczepiony przeciw COVID-19

Prowadzący program "Tłit" Michał Wróblewski zapytał gościa, czy w związku z tym, że ruszyły już zapisy na szczepienia dla osób z rocznika 1952 r., a prezes PiS urodził się w 1949 r., to czy jest on już po szczepieniu przeciwko koronawirusowi.

Jarosław Kaczyński zaszczepiony przeciw COVID-19. Polityk PiS o szczegółach

- Należy się cieszyć, że coraz więcej osób zdecydowało się zaszczepić. Sporo polityków szczepiło się przed kamerami. Nie należy się jednak narażać na oskarżenia, że politycy wchodzą przed swoją kolejkę. Jeżeli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, to jest to związane z tym, jak on postrzega politykę. Na pewno uważał, że są lepsze osoby do promowania - stwierdził Fogiel.