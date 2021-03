Koronawirus. Ponad 4 mln wykonanych szczepień w Polsce

Jak wynika z grafiki umieszczonej przez pełnomocnika rządu ds. szczepień na Twitterze, do godz. 18 w poniedziałek wykonano w sumie ponad 4 mln szczepień przeciw COVID-19 pierwszą i drugą dawką.

Średnio 90,4 tys. szczepień dziennie

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, do dziś dostarczono do Polski 4 466 360 dawek szczepionek, a do punktów szczepień rozdysponowano łącznie 4 248 210 dawek.