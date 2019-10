Sprawa Arkadiusza Kraski. Sąd Najwyższy we wtorek zadecyduje

Sąd Najwyższy podejmie we wtorek decyzję ws. Arkadiusza Kraski. Na ten dzień wyznaczono posiedzenie dotyczące rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania.

Sprawa Arkadiusza Kraski. Spędził 18 lat w więzieniu

Arkadiusz Kraska 7 marca 2001 r. został skazany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na dożywocie za podwójne zabójstwo, które miał popełnić we wrześniu 1999 r. Apelacja nie została uwzględniona.

Jak pisały media, zabójstwa były elementem porachunków między grupami przestępczymi. Od ran postrzałowych w pobliżu jednej ze szczecińskich stacji benzynowych zginęli Marek C. i Robert S.

Arkadiusz Kraska wyszedł z więzienia. Prokuratura wycofuje wnioski

W sprawie pojawiły się nowe dowody, w tym nagranie z monitoringu. We wniosku o wznowienie postępowania wskazywano, że podczas śledztwa mogło dojść do popełnienia przestępstwa m.in. preparowania dowodów i mataczenia - co wpłynęło na orzeczenie sądu.