Eksperyment pomoże wyjaśnić zbrodnię sprzed wielu lat? Arkadiusz Kraska: Strasznie to przeżyłem

Na zlecenie prokuratury teren wokół stacji benzynowej w centrum Szczecina został zamknięty. Śledczy odtwarzali wydarzenia sprzed 20 lat. Wszystko po to, by wyjaśnić podwójne zabójstwo, za które wyrok odsiadywał Arkadiusz Kraska.

Na nagraniu jednak wyraźnie widać, że Marek C. i Robert S., za zabójstwo których został skazany Arkadiusz Kraska, zostali zastrzeleni na terenie stacji benzynowej. Tymczasem sąd – skazując Kraskę na dożywocie – uwierzył dwóm świadkom incognito, którzy twierdzili, że do strzelaniny doszło w zupełnie innym miejscu.

- Eksperyment miał wyjaśnić okoliczności sprawy. Na razie nie ujawniamy wniosków, które poczyniliśmy w niedzielę - mówi jedynie Jerzy Ziarkiewicz, Prokurator Regionalny w Lublinie. Śledczy mają odtworzyć wydarzenia sprzed lat w technologii 3D, by ostatecznie wyjaśnić, co naprawdę wydarzyło się w Szczecinie.

Prokuratura weryfikuje, czy Marka C. i Roberta S. mógł zastrzelić ktoś inny niż Arkadiusz Kraska. Skazany za podwójne zabójstwo mężczyzna był na stacji benzynowej w czasie eksperymentu wraz z adwokatami. - Strasznie to przeżyłem. Policjanci odgrywali role na stacji benzynowej. Wróciło do mnie to wszystko sprzed lat. Przecież zastrzelono tam moich kolegów, a mnie za to skazano - mówi Wirtualnej Polsce Arkadiusz Kraska.