Sprawa abpa Głódzia. Lech Wałęsa: "Nigdy nie kopałem leżących"

Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź został uznany przez Watykan za winnego tuszowania pedofilii na terenie archidiecezji gdańskiej. - Mam taką zasadę, że nigdy nie kopałem leżących. On jest w strukturze kościelnej, niech go tam rozliczają. Ja tego robić nie będę - mówił w programie "Newsroom" WP Lech Wałęsa. Były prezydent ocenił także, że przyszło mu żyć na przełomie dwóch epok Kościoła katolickiego. - Tamta epoka miała swoje prawa, wtedy Kościół bał się uderzenia komunizmu i innych dyktatur, więc ukrywał wiele rzeczy brudnych z obawy. Kiedy przyszła inna epoka, kiedy padły komunizmy i inne dyktatury, to Kościół powinien się odczyścić. I właśnie to teraz robi - wyznał były przywódca NSZZ "Solidarność". - My, ludzie wiary, powinniśmy się modlić i żądać oczyszczenia w tej nowej epoce. Musimy wspierać te reformatorskie działania - powiedział Wałęsa.

