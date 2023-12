Sprawa 14-latki z Andrychowa. Policja reaguje

Tragedia w Andrychowie

14-letnia Natalia z Andrychowa we wtorek rano, 28 listopada wyszła do szkoły. Nigdy do niej nie dotarła. Po drodze zasłabła. Osunęła się na ziemię i siedziała na mrozie przy banerze reklamowym w centrum miasta, gdzie mijały ją dziesiątki osób.