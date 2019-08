Spotkanie ws. lotów polityków w KPRM. "Przykra wiadomość dla wyborców PO"

W Kancelarii Premiera zakończyło się spotkanie ws. przepisów dotyczących lotów najważniejszych osób w państwie. Nie pojawili się na nim przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. - To próba ucieczki od tego co się stało - przekonują.

Członkowie PO już wcześniej zapowiedzieli bojkot zebrania. - Instrukcje i regulaminy są pisane krwią pilotów i ofiar katastrof. Każde zdarzenie, w którym giną ludzie, musi być podstawą do tego, żeby poprawić przepisy. Tak było po katastrofie smoleńskiej. Dzisiaj mamy do czynienia z próbą ucieczki od tego, co się stało. Widzę tam taką zapowiedź pisania instrukcji i regulaminów, by dopuścić wykorzystanie transportu rządowego przez rodziny polityków - mówił Czesław Mroczek.