Spotkanie Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki w Soczi

Pięć godzin rozmawiali prezydenci Rosji i Białorusi w Soczi. Spotkanie dotyczyło integracji między krajami. Nie przedstawili jednak żadnych szczegółów. Zaplanowali kolejną rozmowę.

PAP podaje, że następne takie spotkanie odbędzie się już 20 grudnia. Oba kraje we wrześniu parafowały wstępny program działań w ramach integracji, ale ma on ujrzeć światło dzienne dopiero po rozwiązaniu kwestii spornych.

"My mamy swój kraj. Nasi ludzie walczyli o niepodległość i teraz sprzedać ją za ropę i gaz to najgorsze, co może zrobić człowiek na świecie" - powiedział student z Mińska cytowany przez interia.pl. Inny z manifestantów dodał: "Wiele narodów tylko marzy o niepodległości. My ją mamy i nie można jej zgubić".