Białoruś chce pogłębić integrację z Rosją. Tłumy na proteście w Mińsku

Prezydenci Rosji i Białorusi mają podpisać program pogłębionej integracji. W Mińsku zebrało się w sobotę wielu Białorusinów, którzy obawiają się utraty niepodległości. Doszło do przepychanek z przedstawicielami służb bezpieczeństwa.

"My mamy swój kraj. Nasi ludzie walczyli o niepodległość i teraz sprzedać ją za ropę i gaz to najgorsze, co może zrobić człowiek na świecie" - powiedział student z Mińska cytowany przez interia.pl. Inny z manifestantów dodał: "Wiele narodów tylko marzy o niepodległości. My ją mamy i nie można jej zgubić".