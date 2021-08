Spotkanie opozycji ws. odwołania Elżbiety Witek. Są nazwiska kandydatów na marszałka Sejmu

Po tym, jak 11 sierpnia podczas burzliwego posiedzenia Sejmu marszałek Elżbieta Witek dopuściła do reasumpcji wygranego wcześniej przez opozycję głosowania ws. odroczenia obrad na termin wrześniowy, opozycja powiedziała "dosyć!". We wtorek doszło do spotkania przedstawicieli opozycyjnych partii w celu rozmów na temat odsunięcia marszałek Witek z pełnionej funkcji i wyłonienia wspólnego kandydata na to stanowisko.