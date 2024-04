Spotkanie Duda - Trump. Ważny polityk PiS komentuje

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z byłym prezydentem i kandydatem na prezydenta USA Donaldem Trumpem. Czy takie spotkanie było potrzebne? - Jak widać po zdjęciach: jak najbardziej - komentował w programie "Tłit" poseł PiS Przemysław Czarnek. - Skoro to było spotkanie praktycznie całkowicie towarzyskie, to dlaczego miałby się nim dzielić? Gdyby była to oficjalna wizyta prezydenta RP i spotkanie z oficjalnym przedstawicielem państwa amerykańskiego, to powinno być to konsultowane z rządem, bo jest tylko jedna polityka zagraniczna RP. To była wizyta głowy państwa w USA, ale samo spotkanie od początku było zapowiadane jako towarzyskie. (Prezydent Andrzej Duda - red.) bezwzględnie powinien budować relacje ze wszystkimi, którzy mają wpływ na rzeczywistość światową, a Donald Trump prawdopodobnie będzie miał ten wpływ przeogromny. Coś wiemy o tym spotkaniu. Są doniesienia według których Donald Trump mówił, że zawsze będzie za Polską - dodał.

