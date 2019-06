Spotkanie Czaputowicza z Ławrowem. Macierewicz zabrał głos

- Rosjanie powiedzieli szefowi MSZ Jackowi Czaputowiczowi, że nie zgadzają się na zwrot wraku Tu-154M, bo po prostu wiedzą, że to jest dowód, który jednoznacznie przesądza o winie - stwierdził były szef MON, przewodniczący podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz

To reakcja na wywiad szef MSZ Jacka Czaputowicza dla agencji TASS. Minister odsłonił w nim kulisy pierwszego po pięcioletniej przerwie spotkania z rosyjskim ministrem Siergiejem Ławrowem. Odbyło się ono w maju w Helsinkach. Głównym tematem rozmowy był wrak Tu-154M.

Czaputowicz mówił, że po dziewięciu latach od katastrofy strona polska nie może zrozumieć, dlaczego własność Polski i symbol tak ważny dla wszystkich Polaków wciąż jeszcze znajduje się pod prowizoryczną osłoną obok miejsca katastrofy. - Uważam, że zwrot wraku to nie tylko obowiązek prawny, ale i moralny Rosji - oświadczył.

Co na to Macierewicz? Na antenie radiowej Jedynki, że oznajmił raport Defence Science and Technology Laboratory w Kent jednoznacznie stwierdza, "że na 50 próbek w 29 znaleziono ślady materiałów wybuchowych - głównie trotylu".