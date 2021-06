Spotkanie Biden-Duda. "Wszystko zależy od Kaczyńskiego"

Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był Radosław Sikorski. Były szef MSZ skomentował najbliższy szczyt NATO, na którym mają się spotkać Biden oraz Duda. - Jesteśmy krajem, który najszybciej na świecie dąży do zamordyzmu - stwierdził rozmówca Patrycjusza Wyżgi. - A gdyby pan był Bidenem, chciałby się pan spotkać z prezydentem Dudą? O czym mielibyście rozmawiać? - zapytał Radosław Sikorski. - Gdybym był Bidenem, to może spotkałbym się z Kaczyńskim, ale nie z Dudą - stwierdził gość WP. - Kaczyńskiemu bym powiedział: masz do wyboru iść dalej drogą Orbana, Erdogana i Putina albo zachować sojusz polsko-amerykański. Musisz wybrać między Węgrami a Stanami Zjednoczonymi - dodał Sikorski. Polityk skomentował również sytuację międzynarodową Polski i jej – jak mówi – słabnącą za czasów PiS pozycję.