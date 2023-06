Spory wzrost poparcia KO. PiS niemal bez zmian

Spory wzrost notowań KO

Na podium znalazłaby się Konfederacja z wynikiem 12,1 proc. (w maju było to 11 proc.). Trzeciej Drodze udałoby się przekroczyć próg wyborczy (dla komitetów koalicyjnych wynosi on 8 proc. a nie 5 proc. jak dla komitetów partyjnych) z poparciem 10,8 proc. (to spadek z 13,1 proc.). Niewielki wzrost poparcia zanotowała Lewica, na którą zagłosowałoby 9 proc. wyborców (poprzednio poparcie Lewicy wyniosło 7,8 proc.). Na Agrounię swój głos oddałoby zaledwie 0,3 proc. badanych. 4,9 proc. pytanych nie wiedziało którą partię wskazać.