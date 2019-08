Sporty ekstremalne nad Bałtykiem. "Nie potrzeba brawury, by zginąć"

Fani spadochronów czy kitesurfingu ulegają wypadkom nad wodą. Choć w sieci pojawiają się zarzuty, że "ponoszą śmierć przez nieodpowiedzialność", bronią ich ci, którzy próbują ich ratować. - Wszędzie może nam się coś stać - mówi WP Janusz Radtke, szef ratowników WOPR we Władysławowie.

Informacja o śmierci dwóch spadochroniarek nad Bałtykiem , wstrząsnęła internautami. Spośród komentarzy wyrażających smutek wybijają się jednak te o niedojrzałości, głupocie, braku wyobraźni, cwaniactwie czy brawurze osób, które zginęły. - Ja nie widziałbym w tragedii ich winy - mówi w rozmowie z WP Janusz Radtke, szef ratowników WOPR we Władysławowie.

Nasz rozmówca przyznaje, że wypadków z udziałem kitesurferów jest sporo. Nie wynika to jednak z tego, że piją alkohol czy są nieodpowiedzialni. - To raczej doświadczeni ludzie. Pływają o różnych porach. Lubią, jak jest duży wiatr, duże fale. Chcą wyżej, szybciej, dalej. To ekstremalny sport, nie dla każdego. I dużo sportowców ulega wypadkom - tłumaczy Radtke.