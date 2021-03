Spór w Zjednoczonej Prawicy. Marek Suski mówi o "drobnym zawirowaniu"

Czy tarcia w Zjednoczonej Prawicy nadal trwają? - Liczę, że jest to chwilowa sytuacja, w której dochodzi do dyskusji - oznajmił wiceszef klubu PiS Marek Suski. Polityk odniósł się też do sprawy prezesa Orlenu Daniela Obajtka.

Spór w Zjednoczonej Prawicy. Marek Suski mówi o "drobnym zawirowaniu" Źródło: PAP , Fot: Mateusz Marek