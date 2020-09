Spór w Zjednoczonej Prawicy. "Czy ona będzie istnieć, wie tylko Pan Bóg. I Jarosław Kaczyński"

Koniec Zjednoczonej Prawicy? Polityk Solidarnej Polski mówi o powrocie Donalda Tuska i "walcu ideologii LGBT"

- Wadą rządu mniejszościowego jest to, że do tej pory w Polsce takie rozwiązanie było realizowane rzadko, kończyło się to zazwyczaj porażką obozów rządzących - mówił europoseł.

Jednak od kilkunastu godzin najważniejsi politycy PiS mówią, że "koalicji nie ma" - w tych słowach w piątek do dziennikarzy zwrócił się wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Podobną tezę w RMF FM powtórzył Joachim Brudziński. - Przy tej postawie, którą prezentują nasi koalicjanci, będą dymisje. To oczywiste - zapewniał europoseł, który jednocześnie skrytykował posłów Solidarnej Polski, twierdząc, że "ich apetyty przerastają to, co wnieśli".