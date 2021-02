Spór w Porozumieniu. Wiceminister Michał Woś: "Tam się strasznie żrą"

Spór w Porozumieniu trwa. Wydaje się, że konflikt między Adamem Bielanem i Jarosławem Gowinem może nie zostać zakończony jeszcze przez długi czas. Bielan nadal utrzymuje, że kadencja Gowina na stanowisku prezesa partii skończyła się w kwietniu 2018 r., tłumacząc, że na kongresie w 2017 r. nie przeprowadzono wyboru nowego szefa ugrupowania. O komentarz do sprawy poprosiliśmy wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia. - Tam się strasznie żrą i to jest bardzo przykre z perspektywy całej Zjednoczonej Prawicy. Nie wnikamy w wewnętrzne sprawy współkoalicjantów, to rozstrzygną odpowiednie gremia - powiedział polityk w programie WP "Newsroom". Pytany o spór stwierdził, że "polityka powoduje napięcia". - My w Solidarnej Polsce takich problemów nie mamy. Mamy jednego lidera, wokół którego się gromadzimy - zaznaczył Woś.

